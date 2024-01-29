أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 28 / 1 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 28 / 1 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

تعثرت صفقة انضمام محمد بسام حارس مرمى سيراميكا إلى النادي الأهلي، بسبب مطالب نادي سيراميكا نظير الموافقة على التخلي عن حارسه الأساسي، وانتقاله إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما قدم عرضا رسميا لتتعاقد معه. الأهلي راحة 48 ساعة بعد انتهاء معسكر الإمارات قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة اليوم الأحد وغدًا الإثنين بعد العودة من الإمارات عقب انتهاء المعسكر الإعدادي الذي خاضه الفريق الأحمر في مدينة عجمان.

توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع نظرائهم في البنك الأهلي بشأن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

خاض لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلى مراناً خفيفاً صباح اليوم،الأحد، بالجيم في فندق الإقامة قبل مُغادرته ظهر اليوم تمهيداً لبدء رحلة العودة للقاهرة بعد انتهاء معسكر الإمارات الذي انطلق السبت قبل الماضي وينتهي اليوم.

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