أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 28 / 1 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الزمالك اليوم الأحد 28 / 1 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة البيضاء.

أبدى عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي على حساب فريق أهلي جدة السعودي.

حصد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزتي أفضل لاعب بطولة كأس دبي للتحدي وهداف البطولة.

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، تعرض لكدمة في الركبة خلال مباراة أهلي جدة بكأس دبي للتحدي.

فاز الزمالك على أهلى جدة السعودى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي، ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة الودية.

نفى مسئولو نادى مودرن فيوتشر أنباء تفاوض مسئولي نادى الزمالك على ضم أحمد عاطف مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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