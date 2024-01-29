الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلاف

اختلف مدرب بأحد أندية دوري المحترفين مع إدارة النادي حول ضم لاعب أجنبي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما رفضت الإدارة ترشيح المدرب، وأكدت انتظار عودة اللاعب الذي يغيب عن الفريق بداعي الإصابة، دون الحاجة إلى التعاقد مع لاعب جديد.

برمان

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد الأندية التي تنافس على لقب دوري المحترفين دخل في مفاوضات مع لاعب العين أحمد برمان، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، خصوصاً أن عقده مع «الزعيم» ينتهي عقب نهاية الموسم.

عقد

طلب لاعب مقيم من ناديه تحديد موقفه من البقاء مع الفريق في الموسم المقبل، لافتاً إلى أنه تلقى عرضاً من نادٍ منافس، مؤكداً أنه في حال عدم تجديد عقده يرغب في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، وعدم الانتظار حتى نهاية عقده.