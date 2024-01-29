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نجم الهلال السعودي يعلن جاهزيته قبل مواجهة ميسي في كأس موسم الرياض

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الهلال السعودي ضد نساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي ضد نساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا

أعلن ياسر الشهراني، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، جاهزيته لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في كأس موسم الرياض.

وأوضح الشهراني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إنتر ميامي الأمريكي، أنه أصبح جاهزًا للمشاركة مع الهلال في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بعد تعافيه من الإصابة.

وأكد أنه يتمنى التوفيق للاعبي المنتخب السعودي، في مواجهة كوريا الجنوبية، الثلاثاء القادم، في دور ثمن النهائي في كأس أمم آسيا.

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وأشار إلى أنه واجه من قبل، إلا أن كل مباراة تختلف عن الأخرى ولقاء إنتر ميامي له تحضيراته الخاصة.

وذكر لاعب الهلال السعودي أن مباراة إنتر ميامي ستكون كبيرة، مشيرًا إلى أنهم متحفزين لها خاصة أن الخصم به أفضل لاعب في العالم، والزعيم يرغب في تحقيق الفوز يوم غدٍ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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