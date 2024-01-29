قاهر برشلونة يقترب من خلافة تشافي

كشفت تقارير صحفية عن مدرب مفاجأة مرشح لتولي المهام الفنية لفريق برشلونة بداية من الموسم المقبل، بعد قرار تشافي بالرحيل.

وظهر هانز فليك، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، ضمن المرشحين لخلافة تشافي في برشلونة.

وكان هانز فليك، يقود بايرن ميونخ، عندما حقق الفوز العريض على برشلونة بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020.

اقرأ أيضًا.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الونش

وأعلن تشافي هيرنانديز، مساء أمس السبت، عن قراره بالرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي، بعد النتائج المتذبذبة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن هانز فليك مرشحًا لخلافة تشافي في نادي برشلونة، بداية من الموسم الكروي الجديد.

وأوضحت أنه سبق وأن دخل خوان لابورتا، في مفاوضات مع هانز فليك في عام 2021، لتولي تدريب برشلونة خلفًا لـ كومان لكنه رفض.