شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية يوم الأحد 28/ 1/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية، بعد الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح في دور الـ 16 للبطولة.

منتخب مصر يخسر 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو ويودع بطولة أمم أفريقيا

ودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائى.

التشكيل الرسمى.. أبو جبل والننى وزيزو وتريزيجيه يقودون منتخب مصر أمام الكونغو

أعلن روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الذى يخوض به مباراة الكونغو الديمقراطية بعد قليل فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

الزمالك يكشف حجم إصابة "الونش" فى مباراة الأهلى السعودى

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، تعرض لكدمة في الركبة خلال مباراة أهلي جدة بكأس دبي للتحدي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب مطمئنة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة للاطمئنان عليه.

جماهير الزمالك تحتفل مع اللاعبين فى استاد آل مكتوم بالتتويج بكأس دبى للتحدى

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير المتواجدة باستاد آل مكتوم بعد الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي عقب التغلب على أهلي جدة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

طه طارق يضيف الميدالية الخامسة لمصر فى بطولة البريميرليج للكاراتيه

حقق طه طارق لاعب المنتخب المصري للكاراتيه، الميدالية الذهبية، في بطولة البريميرليج الدولية المقامة في مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري.

وتوج طه طارق بالميدالية الذهبية عقب هزيمة بطل البوسنة والهرسك بنتيجة “3/1“ في منافسات كوميتيه رجال +84 ك.

أحمد ياسين يعود لصفوف البنك الأهلى فى الميركاتو الشتوى

عاد أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلى والمعار إلى فريق الاتحاد السكندرى مرة أخرى لفريقه وقطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

الزمالك يهزم أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

فاز الزمالك على أهلى جدة السعودى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي، ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة الودية.

رجال الطائرة يهزمون كينيا 3 / 0 ويتأهلون لدورة الألعاب الأفريقية

فاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على نظيره الكينى بنتيجة 3/0 فى ختام منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية والتى تستضيفها مصر للرجال والسيدات ليحصد الذهبية ويتأهل إلى الدورة الأفريقية مارس المقبل بأكرا.

مصطفى شوبير سبب تعطل انضمام محمد بسام إلى الأهلى

تعثرت صفقة انضمام محمد بسام حارس مرمى سيراميكا إلى النادي الأهلي، بسبب مطالب نادي سيراميكا نظير الموافقة على التخلي عن حارسه الأساسي، وانتقاله إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما قدم عرضا رسميا لتتعاقد معه.

مودرن فيوتشر ينفى تفاوض الزمالك على ضم أحمد عاطف

نفى مسئولو نادى مودرن فيوتشر أنباء تفاوض مسئولي نادى الزمالك على ضم أحمد عاطف مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي راحة 48 ساعة بعد انتهاء معسكر الإمارات

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة اليوم الأحد وغدًا الإثنين بعد العودة من الإمارات عقب انتهاء المعسكر الإعدادي الذي خاضه الفريق الأحمر في مدينة عجمان.

علاء ميهوب: تعاقد مودرن فيوتشر مع حسام حسن بداية لتحقيق الإنجازات

صرح علاء ميهوب، المدير الرياضى لنادى مودرن فيوتشر، بأن التعاقد مع حسام حسن لتولى القيادة للفريق الفترة المقبلة تعد بداية لتحقيق الإنجازات والبطولات خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يتوصل لاتفاق مع البنك لاستعارة أبو جبل لنهاية الموسم

توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع نظرائهم في البنك الأهلي بشأن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

شيكابالا يتنازل عن شارة "الكابتن" لعبد الشافى فى نهائى كأس التحدي

يرتدى محمد عبد الشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شارة قيادة الأبيض في مباراة أهلي جدة السعودي بنهائي كأس دبي للتحدي بين الفريقين، المقامة على ستاد آل مكتوم.