الامارات | «عقدة تاريخية» تحفّز ساحل العاج أمام السنغال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل منتخب السنغال مباراته أمام أصحاب الأرض، ساحل العاج، خلال ثمن نهائي بطولة إفريقيا، وهو مرشح بقوة للتأهل، بصفته أقوى فريق في البطولة حتى الآن، ولأنه أيضاً حامل اللقب، لكنه يصطدم بعقدة تاريخية، كونه لم يسبق له الفوز في أي مباراة رسمية على «الأفيال»، باستثناء مباريات ودية.

ويعيش منتخب ساحل العاج أسوأ فتراته بعدما تأهل بأعجوبة إلى دور الـ16، رغم خسارته في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بأربعة أهداف دون رد أمام غينيا الإستوائية، ولكن نتائج المجموعات الأخرى خدمته ليتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

في المقابل، حقق «أسود التيرانغا» العلامة الكاملة بفوزه في دور المجموعات على غامبيا بثلاثة أهداف دون رد، والكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وغينيا بهدفين دون رد. وستكون هذه ثالث مواجهة بينهما في البطولة الإفريقية، إذ فازت ساحل العاج في مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 1965 بهدف دون رد، وكررت انتصارها بالنتيجة نفسها في دور المجموعات لنسخة 1986. وإجمالاً تواجه المنتخبان 11 مرة، فازت ساحل العاج سبع مرات، مقابل ثلاث مرات للسنغال، وتعادل وحيد.

لكن ساحل العاج يعاني بشدة في البطولة الحالية، وسيجد صعوبة كبيرة في تخطي عقبة السنغال بقيادة المتألق ساديو مانيه، وإسماعيلا سار، والسريع لامين كامارا.

وفي مباراة ثانية، تسعى موريتانيا لمواصلة مفاجآتها في البطولة، بعد أن تأهلت للمرة الأولى إلى ثمن النهائي، لكنها ستواجه الرأس الأخضر المتميز، الذي تأهل متصدراً في مجموعته على حساب مصر وغانا. ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مواجهة المغرب وجنوب إفريقيا في ربع النهائي، التي تقام بعد غدٍ.