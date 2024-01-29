«أيام صعبة».. بيدري يعلق على رحيل تشافي عن برشلونة

وصف بيدري، لاعب خط وسط نادي برشلونة، الفترة الحالية التي يمر بها الفريق بالصعبة، مشيراً إلى أهمية التوقف عن البحث عن الأعذار.

أعلن تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد الخسارة المذلة على ملعبه أمام فياريال بنتيجة 3-5 في الدوري الإسباني.

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وكتب بيدري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “هذه أيام صعبة على الجميع، علينا أن نتوقف عن البحث عن الأعذار”.

تابع:”يجب أن ننتقد أنفسنا ونمضي قدمًا بهذا الأمر من أجل المدرب والفريق، وقبل كل شيء، من أجل النادي ومن أجلكم، تحيا برشلونة”.

وتعرض البارسا لتراجع كبير هذا الموسم بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد 4-1، ثم الخروج من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو بنتيجة 4-2.

كما فقد النادي الكتالوني فرصة المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا في الليجا، مساء الأربعاء المقبل.