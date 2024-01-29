طاقم تحكيم نسائي لمباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس موسم الرياض، عن طاقم حكام مباراة الهلال ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024.

وسيلاقي فريق الهلال نظيره إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في كأس موسم الرياض، مساء اليوم الاثنين الموافق 29 يناير.

وأسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس موسم الرياض، لطاقم حكام نسائي.

وكانت اللجنة المنظمة لـ كأس موسم الرياض 2024، قد حددت مباريات البطولة والتي ستقام على ملعب المملكة أرينا.

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وستقام المباراة الأولى في كأس موسم الرياض بين الهلال ونظيره إنتر ميامي اليوم الأثنين الموافق 29 يناير الجاري.

فيما سيواجه نادي النصر نظيره إنتر ميامي الأمريكي يوم الخميس 1 فبراير، وستختتم المنافسات بمباراة النصر والهلال يوم الخميس 8 فبراير.

وسبلاقي إنتر ميامي فريق هونج هونج على أرض الأخير يوم 4 فبراير.

وسيختتم فريق انتر ميامي جولته في آسيا بمواجهة فيسيل كوبي في طوكيو يوم 7 في الشهر ذاته.