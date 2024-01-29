"لاعب رفض".. سبب تسديد أبو جبل لركلة الجزاء التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت قناة "بي إن سبورتس" الرياضية إن مهند لاشين لاعب وسط مصر رفض تسديد ركلة الجزاء التاسعة والأخيرة ليضطر محمد أبو جبل لخوض اللعبة بنفسه.

وسدد منتخب مصر الذي لعب بـ 10 لاعبين بعد طرد محمد حمدي في الشوط الإضافي الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء التي خاضها الفراعنة بنقص عددي.

ولعب 8 لاعبين من مصر ركلات الجزاء قبل الركلة الحاسمة وكان يتبقى فقط أبو جبل ومهند لاشين ليرفض الأخير التسديد ويتركها للحارس الذي أهدرها.

ورفض لاعبو منتخب مصر الإدلاء بتصريحات صحفية عقب الخروج من دور الـ 16 في البطولة التي لم تشهد أى فوز للفراعنة وصيف النسخة الماضية.

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