شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى المحترفين قبل مباريات الجولة الـ19.. بتروجت متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق بتروجت بقيادة سيد عيد جدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 42 نقطة، متفوقا على وادى دجلة صاحب المركز الثانى بـ7 نقاط كاملة، بعد مرور 18 جولة من المسابقة.

ترتيب جدول دورى المحترفين قبل مباريات الجولة الـ19..

1 بتروجت 42 نقطة

2 وادى دجلة 35 نقطة

3 لافيينا 33 نقطة

4 حرس الحدود 33 نقطة

5 غزل المحلة 32 نقطة

6 بترول أسيوط 28 نقطة

7 راية 27 نقطة

8 السكة الحديد 26 نقطة

9 طنطا 26 نقطة

10 بروكسى 26 نقطة

11 القناة 25 نقطة

12 أبو قير للأسمدة 24 نقطة

13 أسوان 22 نقطة

14 الاتصالات 21 نقطة

15 دكرنس 21 نقطة

16 مكادى 15 نقطة

17 جمهورية شبين 14 نقطة

18 النجوم 13 نقاط

19مصر المقاصة 9 نقاط

20 النصر للتعدين 6 نقاط

تقام اليوم مباريات الجولة الـ19 لدورى القسم الثانى "أ" بإقامة 10 جولات في نفس التوقيت الثانية والنصف عصرا نظرا لحساسية اللقاءات حيث يعد الأسبوع الحالي الأخير في المرحلة الأولى والتي يلتقى فيها أصحاب المركز من الأول للعاشر مرة أخرى لتحديد أصحاب المركزين الأول والثانى اللذان يصعدا للدورى.

بينما يشارك صاحب المركز الثالث في دورة رباعية مع أصحاب المراكز الأولى من دورى القسم الثانى ب يصعد فيها الأول للدورى أيضا، بينما يلتقى أصحاب المراكز الحادى عشر حتى الأخير في مباريات من دور واحد يبقى أصحاب المراكز الأربعة الأولى بالدورى بينما يهبط أخر ستة مراكز لدورى القسم الثانى ب.