شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: واجهنا سوء حظ.. وعلينا أن ننظر للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على وداع الفراعنة لأمم أفريقيا أمام الكونغو بركلات الترجيح في ثمن نهائي البطولة.

وقال فيتوريا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كرة القدم فيها مواجهات سعيدة وأخرى حزينة، اللاعبون جيدون وقدموا ما عليهم، المسئولية تقع على عاتق المدرب، النتيجة لم تكن كما توقعنا".

وأضاف: "علينا أن ننظر إلى أهدافنا المستقبلية، ونطوي صفحة البطولة، واجهنا سوء حظ".

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأحد، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.

وسجل ميشاك إيليا هدف الكونغو الديمقراطية في الدقيقة الـ37 بعد سوء تمركز من مدافعي الفراعنة، وأحرز مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة الـ45+1 من علامة الجزاء، ليصل لهدفه الرابع في بطولة أفريقيا، وقفز لوصافة ترتيب هدافي أمم أفريقيا 2023.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديمقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لصالح منتخب الفهود.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".