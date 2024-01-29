شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: فيتوريا "مدرب غير مقنع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق عن حزنه بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تليفزيونية: "سكواد منتخب مصر يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكنه غير واضح على المستوى الجماعي".

وأكمل: "منتخب مصر لم يظهر بالشكل المطلوب، وفيتوريا غير مقنع على المستوى الفني خلال 4 مباريات البطولة وكان يستطيع استغلال العناصر بكل أفضل".

وأضاف: "كان من الممكن أن نتمكن من تسجيل هدف أو اثنين في الشوط الأول، وفيتوريا يتأخر كثيرًا في إجراء التغييرات، فهو بعيد عن الكرة الأفريقية وشخصيته داخل الملعب ليست جيدة".

وتابع: "الأداء الإداري لا يليق باسم منتخب مصر الكبير، ولا يجب على المدرب وضع لاعب في غير مركزه ، وزيزو لا يجيد اللعب في مركز 8، وعندنا أزمة في بعض المراكز الأخرى".

وأتم: "فيتوريا فقد شخصيته بعيدًا عن موقف صلاح، ولم أكن لأوافق على عودة محمد صلاح في حال تعافيه من الإصابة".

وودع منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأحد، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".

بينما جلس على دكة البدلاء كل من: "محمد صبحى وأحمد الشناوى وعمر كمال وياسر إبراهيم وعلى جبر ومحمد حمدى ومهند لاشين ومحمود حمادة ومحمود كهربا ومصطفى فتحى وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا، وتم استبعاد أحمد سامي بجانب الثلاثي المصاب صلاح وعاشور والشناوي".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة .

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.

والتقى منتخب مصر في مواجهات عديدة أمام الكونغو حيث جمعتهم 12 مباراة في مختلف البطولات جمعت بين الفريقين، حيث فاز منتخب مصر في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو منتخب مصر 25 هدفًا، بينما استقبل شباك منتخب مصر 22 هدفًا، وفيما يخص تاريخ مواجهات مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم، التقى الثنائي في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة فقط.