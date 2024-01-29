شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية بيراميدز في زد على مائدة علي ماهر فى المصري قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق بيراميدز في كأس الرابطة، وأبرزها مواجهة زد والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز قبل مواجهة الخميس المقبل.
واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل.
وكان علي ماهر قد قرر منح لاعبي المصري راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الجونة بهدفين مقابل هدف.
كان المصري قد خاض مباراته بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة ذاتها، وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق الجونة وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف ليرتفع رصيد المصري للنقطة السابعة، ليصعد متصدرا مجموعته بصحبة الجونة صاحب النقاط الأربع والذي صعد بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع البنك الأهلي الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.
وتقام منافسات ربع نهائي البطولة يومي 31 يناير الجاري، و1 فبراير المقبل على ملاعب الفرق المتصدرة للمجموعات.
وستكون مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة على النحو التالي:
- الاتحاد السكندري ضد إنبي، سيراميكا أمام سموحة، المصري البورسعيدي مع بيراميدز، وأخيرا طلائع الجيش ضد الجونة.
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