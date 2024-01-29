شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية بيراميدز في زد على مائدة علي ماهر فى المصري قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق بيراميدز في كأس الرابطة، وأبرزها مواجهة زد والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز قبل مواجهة الخميس المقبل.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل.