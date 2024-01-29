شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة مع محمد عواد لتجديد عقده مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تعقد الجلسة بعد عودة الفريق من الإمارات حيث شارك للابيض فى بطولتى الوحدة الاماراتى وكأس دبى للتحدى.
وعقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمسؤول عن ملف الكرة فى النادى، جلسة مع عواد قبل السفر الى الإمارات، وشهدت الجلسة ترحيب حارس الفريق، بتجديد التعاقد مع القلعة البيضاء.
وجاء قرار الزمالك فى ظل ترحيب عواد بالبقاء فى ميت عقبة وإكمال مشواره مع الابيض
يذكر أن محمد عواد عقد جلسة أيضا مع حسين لبيب رئيس النادى قبل سفر الفريق الى الامارات للمشاركة في الدورة الودية، كما كشف اللاعب الى المقربين منه أن الأولوية للزمالك.
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