شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة مع محمد عواد لتجديد عقده مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الساعات القليلة المقبلة عقد جلسة بين مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مع محمد عواد حارس مرمى الفريق، لتجديد عقده مع الفريق الأبيض خاصة وان عقده ينتهى بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى نادى بداية من الانتقالات الشتوية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة بعد عودة الفريق من الإمارات حيث شارك للابيض فى بطولتى الوحدة الاماراتى وكأس دبى للتحدى.

وعقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمسؤول عن ملف الكرة فى النادى، جلسة مع عواد قبل السفر الى الإمارات، وشهدت الجلسة ترحيب حارس الفريق، بتجديد التعاقد مع القلعة البيضاء.

وجاء قرار الزمالك فى ظل ترحيب عواد بالبقاء فى ميت عقبة وإكمال مشواره مع الابيض

يذكر أن محمد عواد عقد جلسة أيضا مع حسين لبيب رئيس النادى قبل سفر الفريق الى الامارات للمشاركة في الدورة الودية، كما كشف اللاعب الى المقربين منه أن الأولوية للزمالك.