منتخب العراق يخطف تريندات السعودية.. موعد مباراة العراق مع الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - خطف منتخب العراق تريندات المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع مواجهته مع نظيره المنتخب الأردني ظهر اليوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024م، في إطار قمة منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة منتخب العراق مع منتخب الأردن

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب العراق مع منتخب الأردن بعد ساعات قليلة حيث يلتقي الفريقان على استاد خليفة الدولي في قطر، وذلك في تمام تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت العراق والأردن والسعودية.

يذكر أن المنتخب العراقي استطاع التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية، محتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما تأهل منتخب الأردن لكأس أمم آسيا بعد حصوله على المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

مباراة منتخب العراق ومنتخب الأردن.. القنوات الناقلة

فيما تذاع مباراة منتخب العراق والأردن، عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة " SSC" السعودية، وقناة " Alkass" القطرية، وقناة " Abu Dhabi sports"..

ومن المتوقع أن يخوص منتخب العراق مباراة اليوم وفق التشكيل التالي:

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ميرشاس دوسكي - ريبين سولاقا - سعد ناطق - حسين علي

الوسط: أمير العماري - أسامة راشد- علي جاسم - زيدان إقبال - إبراهيم بايش

الهجوم: أيمن حسين

أما منتخب الأردن فمن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

الدفاع: سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب

الوسط: محمود المرضي - رجائي عايد - نزار الرشدان - إحسان حداد

الهجوم: علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري