شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الظهور الأول لـ عمر كمال عبد الواحد فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي للظهور الأول مع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بكوت ديفوار.

وأعلن الأهلي ضم عمر كمال عبد الواحد من مودرن فيوتشر منذ أيام بعقد مدته ثلاثة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.

ولم يظهر عمر كمال عبد الواحد في الأهلي ولم يشارك في تدريبات الفريق حتى الأن بسبب إنشغاله الفترة الماضية بالتواجد مع المنتخب الوطني الأول الذي ودّع أمم أفريقيا أمس ، الأحد، من دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية أمام الكونغو.

وعادت بعثة الأهلي من الإمارات مساء أمس عقب إقامة معسكر خارجي إستمر ثمانية أيام خاض خلاله الفريق مباراتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي خسر الأولى 1_2 وتعادل في الثانية 1-1.

وحصل الأهلي على راحة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات سيستأنف بعدها التدريبات بمشاركة عمر كمال عبد الواحد أستعداداً للإرتباطات المقبلة وفي مقدمتها مباراة شباب بلووداد منتصف فبراير المقبل بالجزائر في دوري أبطال أفريقيا.