تشكيل كوت ديفوار المتوقع لمواجهة السنغال اليوم بأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب كوت ديفوار "صاحب الأرض" ، لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، عندما يصطدم مع نظيرة منتخب السنغال "حامل اللقب"، في منافسات دور ال 16 من عمر مسابقة بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

تشكيل كوت ديفوار المتوقع لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: يحيي فوفانا.

الدفاع: سيرجي أوريير، ديوماندي، نديكا، كونان.

الوسط: سانجاري، فرانك كيسي، سيكو فوفانا.

الهجوم: كوامي، كراسو، بوجا.

موعد مباراة السنغال وكوت ديفوار

من المقرر أن تنطلق مباراة السنغال وكوت ديفوار في تمام الساعة ال 8 مساء بتوقيت موريتانيا 9 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 10 مساء بتوقيت مصر والسودان ولبنان وليبيا 11 مساء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة " bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتمكن منتخب السنغال من الصعود إلى هذا الدور، بعدما نجح في احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، فيما صعد منتخب كوت ديفوار ضمن أفضل ثوالث، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي الجابوني بير أتشو، ويساعده بوريس ديستجو مساعد أول، كارين فومو مساعد ثاني، وحكماً رابعاً المغربية بشرى كاربوني.