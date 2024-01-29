بعثة الزمالك تغادر الإمارات مساء اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - بعد التتويج ببطولة تحدى دبى

الإثنين 29/يناير/2024 - 02:20 م 1/29/2024 2:20:44 PM

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار دبي في التاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وكأس دبي للتحدي.

وستغادر البعثة فندق الإقامة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات الثالثة بتوقيت مصر، للتوجه إلى مطار دبي لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.