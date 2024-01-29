بعد خروج المنتخب .. موعد عودة الدوري المصري مجددًا

ياسر رشاد - القاهرة - ودع المنتخب الوطني أمس الأحد ، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ، من مرحلة ثمن النهائي ، عقب الخسارة بركلات الترجيح 8 - 7 أمام الكونغو الديمقراطية في المواجهة التي انتهى وقتها الأساسي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.





ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية جدول مواجهات الدوري كاملاً عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم 11 فبراير المقبل ، وانتهاء فترة التوقف بعودة اللاعبين الأجانب المحترفين إلى صفوفق أنديتهم مجددًا.

بطولة للنسيان ..

تعد بطولة أمم إفريقيا بنسختها الـ34، والتى تستضيفها كوت ديفوار حاليا، بمثابة بطولة للنسيان للمنتخب الوطني، فى ظل الأرقام القياسية السلبية التى منى بها منتخب مصر طوال البطولة والتى تعد من أسوأ النسخ التى شارك فيها الفراعنة على مدار التاريخ، بسبب سوء الأداء والنتائج.

وجاءت الأرقام القياسية السلبية خلال تلك البطولة على عكس قيمة المنتخب الوطني ومكانته الإفريقية، كأكثر منتخبات القارة تتويجا باللقب برصيد 7 مرات، كالتالي :

لم يحقق منتخب مصر، أي انتصار في النسخة الحالية من البطولة، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 32 عامًا وتحديدًا فى نسخة 1992، حين ودع بعد الخسارة أمام زامبيا وغانا.

على صعيد اهتزاز الشباك استقبل منتخب مصر 7 أهداف في 4 مباريات، وهو أكثر معدل تهديفي استقبلته شباك الفراعنة منذ نسخة 1976، التي شهدت اهتزاز مرمى مصر 12 مرة في 6 مباريات.

على مستوى اللاعبين تعرض منتخب مصر لأول حالة طرد في أمم إفريقيا، منذ واقعة طرد مدحت عبد الهادي في لقاء المغرب بنسخة 1998، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات فى المباراة التى انتهت بخسارة الفراعنة بهدف وحيد أحرزه النجم المغربي مصطفى حاجي.