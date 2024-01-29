بيرسي تاو يرد على أنباء رحيله عن الاهلي

رد الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي، على أنباء رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة، بعد تلقيه عدة عروض احترافية عقب تألقه مؤخرًا.

وقال بيرسي تاو في تصريحاته لصحيفة “فار بوست”:” عقدي مع الاهلي يمتد حتى صيف 2025، ويجب عليّ احترامه، أركز الآن مع منتخب جنوب أفريفيا في كأس الأمم الأفريقية، وأحاول تقديم شيء مميز هنا “.

وأضاف الجنوب أفريقي في تصريحاته:” نسعى لتحقيق نتائج عظيمة نتذكرها للأبد مع المنتخب هنا في كوت ديفوار “.

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ويرتبط بيرسي تاو بعقد مع النادي الاهلي حتى يونيو 2025، ويحق له التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في يناير العام المقبل.

ويخوض بيرسي تاو في الفترة الحالية منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 مع منتخب بلاده، والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

ويستعد جنوب أفريقيا لخوض مباراة صعبة ضد منتخب المغرب، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا مساء الثلاثاء المقبل.