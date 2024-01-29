صلاح حسمها قبل خروج منتخب مصر.. ماذا قال حول مصير فيتوريا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ودع المنتخب الوطني المصري، بطولة كأس الأمم الأفريقية، من الدور الـ16، عقب الخسارة أمس من الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1\1.

ويبحث الاتحاد المصري لكرة القدم، مصير المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، من استمراره رفقة الفراعنة، بعد الخروج من البطولة الأفريقية مبكرا.

وتعالت الاصوات داخل مجلس إدارة الاتحاد المصري، برحيل المدير الفني البرتغالي، ليس فقط، بسبب الخروج المبكر، ولكن نظرا للأداء السيئ الذي قدمه المنتخب الوطني في المباريات، وعدم تحقيق أي فوز في البطولة.

محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي كان قد أجاب على سؤال استبق خروج منتحب مصر من كأس الأمم الأفريقية يتعلق بمصير فيتوريا.

وسأل أحد الإعلاميين روي فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات.. هل سترحل حال خروج المنتخب؟، ورد صلاح بالنيابة عن المدرب البرتغالي: "سيكمل".

ويمتد عقد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مع المنتخب الوطني، إلى عام 2026، وليس من حق اتحاد الكرة إقالته أو دفع الشرط الجزائي ورحيله سوى في حال عدم الوصول لكأس العالم 2026.

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