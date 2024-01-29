الزمالك يعلن موعد مغادرة الإمارات بعد التتويج بكأس دبي للتحدي

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار دبي في التاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة بعد انتهاء معسكر الأبيض.

وشارك الفريق الأبيض، خلال معسكره في الإمارات، بدورة نادي الوحدة الإماراتي وكأس دبي للتحدي.

وسوف تغادر بعثة الزمالك، فندق الإقامة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات الثالثة بتوقيت مصر، للتوجه إلى مطار دبي لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، نجح في التتويج ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس على ستاد آل مكتوم.

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