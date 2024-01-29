شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مغادرة الزمالك الإمارات بعد التتويج ببطولة دبى للتحدى والان مع تفاصيل الخبر
وستغادر البعثة فندق الإقامة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات الثالثة بتوقيت مصر، للتوجه إلى مطار دبي لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.
وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.
قام الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا برفع إيقاف القيد عن الزمالك رسميا ، وذلك بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد.وتسببت أزمة إيقاف القيد في حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة خلال الفترة الماضية، الا انه بعد رفع اسم الزمالك أصبح من حقه ضم لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الجارى.
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