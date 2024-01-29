ثنائي منتخب المغرب يغيب عن مواجهة جنوب أفريقيا

تلقى وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب، ضربة قوية مساء اليوم الاثنين، بعد تأكد غياب ثنائي من عناصر أسود أطلس عن مواجهة جنوب أفريقيا.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مباراة صعبة ومثيرة ضد جنوب أفريقيا، في تمام العاشرة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وتعرض حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي جالاتا سراي التركي، للإصابة في مباراة منتخب المغرب الأخيرة، ليغيب عن التدريبات الجماعية.

وأوصى الركراكي جهاز طبي فرنسي خصيصًا لمتابعة حالة حكيم زياش، وحسم موقفه من خوض المباراة ضد جنوب أفريقيا في الكان.

وأوضح موقع “البطولة” المغربي مساء اليوم الاثنين، أنه تأكد غياب حكيم زياش عن المباراة ضد جنوب أفريقيا مساء غد الثلاثاء، وانضم إليه سفيان بوفال.

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وأكد أن بوفال يعاني من إصابة طفيفة غاب بسببها عن تدريب الأحد، وخضع لاختبارات أخرى يوم الاثنين لتحديد مدى إمكانية مشاركته في لقاء الثلاثاء، لكنها أوضحت أن اللاعب قد يغيب عن باقي مشوار المغرب في البطولة.