العراق تغادر كأس آسيا على يد الأردن

غادر منتخب العراق الأول لكرة القدم، بطولة كأس أمم آسيا من دور الستة عشر بعد الخسارة أمام نظيره الأردن، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين.

وفاز منتخب الأردن الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا.

سجل يزن النعيمات الهدف الأول لصالح منتخب الأردن في الدقيقة 45+1، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأردن بهدف دون مقابل.

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وتمكن سعد ناطق من تسجيل الهدف الأول لصالح العراق في الدقيقة 68 من صناعة علي جاسم، فيما أحرز أيمن حسين الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وتم طرد أيمن حسين لاعب المنتخب العراقي في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين فقط.

واستطاع يزن العرب أن يسجل الهدف الثاني لصالح منتخب الأردن في الدقيقة 90+5، فيما أحرز نزار محمود الرشدان الهدف الثالث في الدقيقة 90+7.