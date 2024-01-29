7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الإثنين، الموافق 29/ 1/ 2024 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها.. الشرط الجزائى فى عقد فيتوريا ورطة جديدة صنعها اتحاد الكرة، ورسميا.. فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الزمالك.

الشرط الجزائى فى عقد فيتوريا ورطة جديدة صنعها اتحاد الكرة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار دبي في التاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وكأس دبي للتحدي.

محمد الشناوي يبدأ برنامج التأهيل بعد جراحة خلع الكتف