اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية، اليوم، الإثنين، الموافق 29/ 1/ 2024 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها.. الشرط الجزائى فى عقد فيتوريا ورطة جديدة صنعها اتحاد الكرة، ورسميا.. فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الزمالك.

 

الشرط الجزائى فى عقد فيتوريا ورطة جديدة صنعها اتحاد الكرة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار دبي في التاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وكأس دبي للتحدي.

 

موعد مغادرة الزمالك الإمارات بعد التتويج ببطولة دبى للتحدى

 

محمد الشناوي يبدأ برنامج التأهيل بعد جراحة خلع الكتف

بدأ محمد الشناوي قائد الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بخلع في الكتف، بعدما خضع لعملية منظار في ألمانيا خلال الأيام الماضية، حيث بدأ في تحديد البرنامج العلاجي الخاص به والمحدد من قبل الخبير الألماني الذي أجرى له عملية تثبيت الكتف.

محمد الشناوي يبدأ برنامج التأهيل بعد جراحة خلع الكتف

 

رضا سليم يعود لتدريبات الأهلي الجماعية "تدريجيًا" الأسبوع المقبل

اقترب رضا سليم، لاعب الأهلي من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية الأسبوع المقبل بشكل تدريجي بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي الذي خضع له الأيام الماضية للتعافي من إصابته بخلع في الكتف.

 

رضا سليم يعود لتدريبات الأهلي الجماعية

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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