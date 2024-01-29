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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الإثنين، الموافق 29/ 1/ 2024 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها.. الشرط الجزائى فى عقد فيتوريا ورطة جديدة صنعها اتحاد الكرة، ورسميا.. فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الزمالك.
الشرط الجزائى فى عقد فيتوريا ورطة جديدة صنعها اتحاد الكرة
محمد الشناوي يبدأ برنامج التأهيل بعد جراحة خلع الكتف
بدأ محمد الشناوي قائد الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بخلع في الكتف، بعدما خضع لعملية منظار في ألمانيا خلال الأيام الماضية، حيث بدأ في تحديد البرنامج العلاجي الخاص به والمحدد من قبل الخبير الألماني الذي أجرى له عملية تثبيت الكتف.
رضا سليم يعود لتدريبات الأهلي الجماعية "تدريجيًا" الأسبوع المقبل
اقترب رضا سليم، لاعب الأهلي من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية الأسبوع المقبل بشكل تدريجي بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي الذي خضع له الأيام الماضية للتعافي من إصابته بخلع في الكتف.
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