محمد صلاح يفاجئ ليفربول بعد وداع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

كشفت تقارير إنجليزية عن تطورات إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

كان محمد صلاح قد تعرض للإصابة مع منتخب مصر في مباراة غانا، وغاب عن مباراتي الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية.

وودع الفراعنة بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة أمس أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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وأكد موقع ستاندارد الإنجليزي على جاهزية محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول في المباراة القادمة أمام تشيلسي.

وستقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي يوم 25 فبراير المقبل، في نهائي كأس كاراباو (كابيتال وان).

وأوضح التقرير أن النجم المصري يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، ويسعى ليفربول لتجهيزه بالشكل الأمثل لمواجهة البلوز في النهائي.

وكان من المنتظر أن يعود محمد صلاح إلى كوت ديفوار مرة اخرة حال تأهل منتخب مصر إلى دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.