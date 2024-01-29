صفقة انتقال جوتا إلى ويست هام مهددة بالفشل

باتت صفقة انتقال جواو فيليبي جوتا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، إلى ويست هام يونايتد الإنجليزي، مهددة بالفشل.

وكشف الصحفي الموثوق بن جاكوبس، أن هناك عقبة تعطل انضمام جوتا إلى ويست هام يونايتد بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أن جوتا رفض الانضمام إلى الاتفاق السعودي، وأبدى موافقته على خطوة الانتقال إلى ويست هام يونايتد، ويتبقى فقط اتفاق الناديين.

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وأشار بن جاكوبس إلى أن الوضع الضريبي يقع عائقًا أمام إتمام صفقة انتقال جوتا إلى النادي الإنجليزي، ومن المتوقع أن تتضح الرؤية اليوم.

وكتب بن جاكوبس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “يمكن أن يكون جوتا بديلاً لإبراهيم عثمان في وست هام، على الرغم من أن مارك نوبل وتيم ستيدن لا يزالان يرغبان في الحصول على الأخير بشكل مثالي. ومن المتوقع اليوم مزيد من الوضوح بشأن تلك الصفقة”.

وتابع: “يعد الوضع الضريبي عاملاً معقدًا مع جوتا حتى مع الحصول على قرض، لذا ليس من السهل تنفيذ عملية تحويل”.

واستكمل: “تصر المصادر السعودية على أن أجر جوتا ليس المبلغ المعلن عنه على نطاق واسع وهو 190 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو في الواقع نصف هذا الرقم. التقدير الأعلى سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في وست هام”.

واختتم: “الاتحاد يريد تغطية الأجور بنسبة 100%. وقد اتفقوا على ذلك مع الاتفاق في وقت سابق من الشهر، لكن جوتا لم يرغب في هذه الخطوة”.