الهلال أو النصر.. وجهة بنزيما المقبلة حال الرحيل عن الاتحاد

يشغل ملف النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق الاتحاد السعودي، أذهان الجماهير في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل سبعة أيام فقط من استئناف «العميد» مبارياته.

وتشهد علاقة النجم الفرنسي البالغ من العمر 36 عامًا مع «نمور جدة» حالة من التوتر وعدم الاستقرار، وارتبط اسم بنزيما بالعودة إلى ريال مدريد أو الانتقال إلى أحد عملاقة أوروبا، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وحسب ما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية في تقرير نشرته اليوم الإثنين: «تُجرى محاداثات خلال الساعات الماضية لمحاولة إقناع بنزيما بالانتقال إلى أحد الفرق السعودية الكبيرة في مدينة الرياض، لم يتم الكشف عن اسمه، لكن دائرة انتقاله لن تخرج عن الثلاثي الهلال والنصر والشباب».

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وأضافت الصحيفة في تقريرها: «أن هذا الحل هو الذي سيرضي جميع الأطراف، وبالأخص السلطات السعودية التي تحرص على بقاء بنزيما في المملكة وعدم عودته إلى أوروبا من جديد بأي ثمن».

وشارك بنزيما مع الاتحاد هذا الموسم في 20 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 12 هدف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي، المقرر لها الأحد 4 فبراير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك السعودي.