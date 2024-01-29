شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 29 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها إقامة عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق وتعاقد الزمالك مع محمد عاطف لاعب طنطا واقتراب المصري من ضم صلاح محسن.

كشف محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن أن نادي المقاولون دخل في مفاوضات جادة مع محمد عنتر صانع ألعاب سيراميكا.

حرص عدد كبير من نجوم ورموز الرياضة المصرية، على حضور عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق المقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوي.

أتم مسئولو نادي الداخلية إجراءات التعاقد مع زياد طارق لاعب إنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الشرطي في المرحلة المقبلة من عمر منافسات الدوري المصري. المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن 3 مواسم ونصف تمهيدا لضمه مجانا كشف مصدر مسئول بالنادي المصري، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، عن أن النادي المصري حصل على توقيع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك تمهيدًا لقيده بقائمة الفريق. الزمالك يضم محمد عاطف من طنطا.. رسميا أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي، عن موافقتها على انتقال ولاعب وسط الفريق محمد عاطف إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تعادل منتخب الشباب بقيادة وائل رياض مع فريق البلاستيك بهدف لكل فريق في ختام معسكر شباب الفراعنة الذي أقيم اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

عاد محمود صابر لاعب نادي بيراميدز للمشاركة مجددًا في تدريبات الفريق بعد عودته من صفوف المنتخب الوطني الأولمبي، حيث انتهت إعارة محمود صابر في صفوف نادي زد خلال يناير الجاري، ليعود مجددًا إلى تدريبات بيراميدز استعدادا للمرحلة المقبلة.

أسفرت مباريات الشوط الأول فى الجولة التاسعة عشر من دورى المحترفين عن تعادل لافيينا ووادى دجلة 2/2 في المباراة المقامة بينهما بمجمع الأسيوطى، تقدم هشام نيمار للافيينا بهدفين نظيفين، وتعادل على حسين لوادى دجلة بهدفين متتالين مع نهاية الشوط الأول.

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