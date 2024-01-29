السعودية وكوريا الجنوبية في أشرس مواجهات آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشتد الحمى الكروية عند الـ7 مساء اليوم في أشرس المواجهات الكروية الآسيوية، بين المنتخبين السعودي والكوري الجنوبي على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في دور الـ16 للنسخة الحالية الـ18 لكأس الأمم الآسيوية، في اللقاء الـ18 بينهما، في مواجهة تنظر إليها جماهير الكرة الآسيوية بمنظار مختلف، كون لقاءات المنتخبين تعد هي الأشرس على مستوى الكرة الآسيوية.

الزحف الجماهيري

في مواجهة يتوقع لها الزحف الجماهيري السعودي الكبير، كما هي عادات جماهير الأخضر في مثل هذه المحافل القارية والنزالات الكروية، وتعد مواجهة اليوم هي الأصعب للمنتخبين في البطولة الحالية، بعد أن نجح المنتخب السعودي في تخطي دور المجموعات في صدارة المجموعة السادسة بـ7 نقاط، بعد الفوز على عمان (2/ 1) وقيرغيزستان (2/صفر)، قبل أن يتعادل مع تايلاند سلبيا.

وسيكون الأخضر أمام مهمة صعبة ضد منتخب كوريا الجنوبية، وصيف المجموعة الخامسة، من للعبور إلى ربع النهائي ومواصلة الطريق نحو تحقيق حلم الجماهير في الفوز بكأس آسيا، وهو اللقب الغائب عن السعودية منذ نسخة 1996.

المدرب مانشيني: سعداء بمواجهة الأقوى

من جهته، أكد مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني، أن أداء «الأخضر» تحسن كثيرا عما كان عليه خلال الفترة الماضية، مبديا سعادته بمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي في ثمن نهائي كأس آسيا 2024. وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: «نستعد لهذه المباراة مثل أي لقاء آخر، سعداء بمواجهة منتخب قوي، لديهم عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، ولكن أعتقد أن فريقنا تحسن كثيرا عن الفترة الماضية». وتابع: «سيكون من المهم أن نلعب كمجموعة أمام كوريا الجنوبية، وليس كأفراد، لأن الأداء الجماعي سيمنحنا التفوق أمام التميز الكبير في خط الهجوم الكوري». وبسؤاله عما إذا كان كلينسمان سيندم على اختياره مواجهة المنتخب السعودي في دور الـ16، أجاب مانشيني مُبتسمًا: «عليكم أن توجهوا السؤال له هو، ولكن أود التوضيح أن كل المباريات صعبة»، مضيفا: «واجهت كلنيسمان كلاعب، كان مهاجما مميزا، والآن هو مدرب رائع وله تجارب مميزة». وأكمل: «المنتخب الكوري أحد أفضل المنتخبات، صحيح أن شباكهم اهتزت كثيرا، لكن لديهم عناصر هجومية قوية، استقبال الأهداف يعني أن فرصتنا في التسجيل ستكون كبيرة إن هاجمنا».

علي لاجامي: البليهي لاعب كبير

أشاد المدرب صاحب الـ59 عاما باللاعب الصاعد طلال حاجي قائلا: «ينتظره مستقبل كبير، ولكن من المهم أن يلعب كثيرا مع ناديه، تطوره سيكون مرهونا بمشاركته مع الفريق، طلال يملك الأدوات».

بدوره، امتدح اللاعب علي لاجامي زميله في المنتخب السعودي، علي البليهي، قائلا: إنه لاعب كبير وقائد داخل الملعب وخارجه، مؤكدا أن التحفيز لنجوم «الأخضر» يأتي من كل اللاعبين. وقال علي لاجامي خلال المؤتمر الصحفي: «البليهي لاعب كبير، وهو قائد داخل الملعب وخارجه، والتحفيز يأتي من جميع اللاعبين داخل المعسكر، ونتمنى التوفيق خلال البطولة القارية».

وبشأن صعوبة مواجهة كوريا الجنوبية، أجاب علي لاجامي: «نستعد لهذه المباراة مثل أي مباراة أخرى، ونحن سعداء بمواجهة منتخب قوي». مختتما: «الجمهور السعودي هو الداعم الأول لنا، ونتطلع لحضورهم بكثافة في مباراة كوريا».

اللقب الثاني للأخضر

أما المنتخب الكوري الجنوبي فيدخل المباراة بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته، بعد فوز على البحرين، وتعادلين أمام الأردن وماليزيا.

التقى منتخب السعودية مع كوريا الجنوبية في 17 مباراة سابقة، على كل المستويات سواء وديّا أو رسميا، إضافة إلى مواجهات في تصفيات كأس العالم وبطولة كأس آسيا.

حققت كوريا الجنوبية الانتصار على المنتخب السعودي في 7 مباريات، منذ بدء مواجهات المنتخبين، بينما فاز الأخضر في 5 مواجهات فقط، فيما انتهت 5 لقاءات بالتعادل.

المواجهة الأشهر بين المنتخبين في نهائي أمم آسيا 1988 والتي أقيمت في قطر، وتوج الأخضر باللقب بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

تاريخ مباريات المنتخبين

أقيمت أول مواجهة بين المنتخبين في 10 مايو 1978، وفاز المنتخب الكوري بهدفين نظيفين.

مواجهة أخرى أقيمت في 28 يناير 1980، وانتهت بفوز الكوريين بـ3 أهداف مقابل هدف.

أول لقاء رسمي بين المنتخبين في كأس آسيا 1984 بدولة سنغافورة، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

المواجهة الأشرس بين المنتخبين نهائي كأس آسيا 1988 في قطر، توج الأخضر بطلا للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4/3)، وأقيمت المباراة على ملعب حمد بن خليفة.

التقى المنتخبان في تصفيات مونديال 90، وفازت كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب، وانتهت موقعة الإياب بالتعادل (1/1).

كأس آسيا 2000، فازت السعودية على كوريا الجنوبية (2/1) بهدفي طلال المشعل، وأقيمت المباراة على استاد مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.

تصفيات كأس العالم 2006، فازت السعودية على كوريا الجنوبية ذهابا بهدفين نظيفين سجلهما سعود كريري وياسر القحطاني، وفي لقاء الإياب كرر الأخضر انتصاره بهدف نظيف سجله محمد العنبر.

في بطولة كأس آسيا 2007، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1/1).

التقى المنتخبان في تصفيات مونديال 2010، ذهابا خسرها الأخضر بهدفين نظيفين، وانتهت مواجهة الإياب في كوريا بالتعادل السلبي دون أهداف.

تواجه المنتخبان 3 مباريات ودية، كانت الأولى في 4 يناير 2015، وانتهت بخسارة الأخضر بهدفين نظيفين.

ودية ثانية في نهاية ديسمبر 2018، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

كانت آخر المواجهات الودية في 15 سبتمبر 2023، وفازت كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

قبل مواجهة الأخضر وكوريا