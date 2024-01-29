الامارات | الهلال السعودي يهزم ميسي ورفاقه في كأس موسم الرياض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الهلال السعودي في تحقيق فوزاً مثيراً على فريق إنتر ميامي الذي يلعب له الأسطورة ليونيل ميسي، وذلك في افتتاح ملعب الهلال الجديد بنتيجة 4-3، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات كأس موسم الرياض الودية.

وبدأ الشوط الأول سريعًا وسجل الهلال الهدف الأول عن طريق هدافه ألكسندر ميتروفيتش، الذي استلم تمريرة ميلينكوفيتش، ووضعها في مرمى الحارس كاليندير في الدقيقة 10، وبعد 3 دقائق، أرسل ميلينكوفيتش عرضية أبعدها سيرهي وجدت عبد الله الحمدان الذي أطلق صاروخية في مرمى إنتر ميامي ليعلن الهدف الثاني.

سواريز يسجل هدف إنتر ميامي الأول ولكن الحكمة إيلينا ألغته بداعي التسلل على الأوروجوياني، قبل أن تعود لتقنية الفيديو وتحتسبه في الدقيقة 35ـ لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني من المباراة بدأ بشكل مختلف تمامًا للفريق الأمريكي، بعدما حصل رويز على ركلة جزاء بعدما عادت الحكمة إلى تقنية الفيديو، وسددها ميسي بسهولة على يسار الحارس الهلالي، في الدقيقة 54.

وبعد أقل من دقيقة، مرر ميسي تمريرة ساحرة لـ رويز، الذي انطلق وراوغ دفاع الهلال وأطلق صاروخية بالقدم اليسرى في الزاوية القريبة ليتعادل لإنتر ميامي.

وقبل دقائق قليلة من نهاية اللقاء نجح الهلال السعودي والذي كان الأكثر سعيًا للفوز، في تحقيق ذلك بعدما خرج ليونيل ميسي ودخول تايلور في الدقيقة 88، حيث نجح مالكوم، في استغلال عرضية الشهراني وأحرز من خلالها هدف الهلال الرابع ليفوز الفريق بنتيجة 4-3.

وتتوالى مباريات موسم الهلال بقمة منتظرة تجمع إنتر ميامي أمام النصر يوم الخميس المقبل 1 فبراير، وهي مباراة "الرقصة الأخيرة" التي تشهد مواجهة جديدة تجمع ميسي وكريستيانو رونالدو، بينما سيواجه الهلال نظيره النصر أيضًا 8 من الشهر ذاته،