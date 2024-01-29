هداف حرس الحدود على رادار الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع محمود ممدوح هداف فريق حرس الحدود، الذى يشارك فى دورى المحترفين المصري.

ويستهدف الزمالك إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي.

وأرسل مسئولى الزمالك عرضًا لنادى حرس الحدود من أجل التعاقد مع محمود ممدوح، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أو تأجيل الصفقة لحين انتهاء دورى المحترفين، الذى سينتهى فى أبريل المقبل.

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ويرغب حرس الحدود في الاحتفاظ بقوامه الأساسي من أجل المنافسة على العودة للدورى الممتاز حيث أنهى المرحلة الأولى من المسابقة فى المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

وأبدى محمود ممدوح ترحيبه بالانتقال لصفوف الزمالك، كما رحبت إدارة الحرس بعرض الزمالك، على أن تحسم الأمور خلال الأيام المقبلة.