محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء في العامري فاروق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - قدم محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري، واجب العزاء في العامري فاروق، وزير الشباب والرياضة الأسبق.

وأقيم اليوم الإثنين 29 يناير 2024، عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق بمسجد المشير طنطاوي.

وكان قد أعلن المهندس خالد فاروق، يوم الجمعة الماضي 26 يناير 2024، وفاة شقيقه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد إصابته بنزيف في المخ.

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