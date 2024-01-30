شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل القاهرة عقب التتويج ببطولة دبى للتحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من دبي بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس على استاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

وكان الزمالك قد شارك من قِبَل في دورة الوحدة الودية التي أقيمت بأبوظبي قبل المشاركة في دورة دبي للتحدي التي توج بلقبها.

من ناحية أخرى توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع نظرائهم في نادي بيراميدز على ضم عبد الله السعيد قائد الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما اتفق الطرفان على الخطوط العريضة للصفقة كما توصل لاتفاق بشأن المقابل المادي.

وكشف مصدر بنادي بيراميدز، أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين إدارة الزمالك ومسئولي بيراميدز للتوصل لاتفاق من أجل حسم الصفقة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على سداد الزمالك 12 مليون جنيه مقابل ضم عبد الله السعيد.

وأشار المصدر في تصريحاته، إلى أنه من المنتظر أن يتم حسم صفقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك غدًا الثلاثاء، فور تحويل إدارة القلعة البيضاء القيمة المادية المتفق عليها والبالغة 12 مليون جنيه.

واقترب عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، عن أى وقت مضى، من ارتداء قميص فريق الزمالك، وكشف مصدر مطلع، أن السعيد اقترب كثيرًا من الانتقال لصفوف الزمالك، خاصة أن اللاعب علم أن إدارة بيراميدز ستكتفي بالموسم الحالي في تعاقده ولم يتم تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم، بالإضافة إلى رغبة السعيد في الانتقال للقلعة البيضاء وإنهاء مشواره مع الزمالك.