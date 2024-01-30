7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها إقامة عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق، وتعاقد الزمالك مع محمد عاطف لاعب طنطا واقتراب المصري من ضم صلاح محسن.

أصدر النادي الاهلي بيانا رسميا أعلن خلاله فسخ تعاقده مع المهاجم صلاح محسن بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كشف محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن أن نادي المقاولون دخل في مفاوضات جادة مع محمد عنتر صانع ألعاب سيراميكا.

حرص عدد كبير من نجوم ورموز الرياضة المصرية، على حضور عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق المقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوي.

أتم مسئولو نادي الداخلية إجراءات التعاقد مع زياد طارق لاعب إنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الشرطي في المرحلة المقبلة من عمر منافسات الدوري المصري. الزمالك يضم محمد عاطف من طنطا.. رسميا أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي، عن موافقتها على انتقال ولاعب وسط الفريق محمد عاطف إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تعادل منتخب الشباب بقيادة وائل رياض مع فريق البلاستيك بهدف لكل فريق في ختام معسكر شباب الفراعنة الذي أقيم اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

أسفرت مباريات الشوط الأول فى الجولة التاسعة عشر من دورى المحترفين عن تعادل لافيينا ووادى دجلة 2/2 في المباراة المقامة بينهما بمجمع الأسيوطى، تقدم هشام نيمار للافيينا بهدفين نظيفين، وتعادل على حسين لوادى دجلة بهدفين متتالين مع نهاية الشوط الأول.