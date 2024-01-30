الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منتخب

حمّل المعلق والمحلل الإماراتي علي حميد، الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مسؤولية وداع الأبيض كأس آسيا، مؤكداً، أن المنتخب لا يستحق الوجود في الدور الـ16، عطفاً على النتائج التي سجلها في دور المجموعات.

انتقادات

تلقى لاعب دولي سابق انتقادات على منصة «إكس»، بعدما أشاد باللاعب علي مبخوت، رغم عدم مشاركته في كأس آسيا، مبيناً أنه الرابح الوحيد من مشاركة «الأبيض» في البطولة القارية.

مفاوضات

دخل اتحاد لعبة جماعية في مفاوضات مع لاعب مقيم من الجنسية الآسيوية، بهدف ضمه إلى قائمة المنتخب الوطني الذي يستعد لاستحقاق مهم الشهر المقبل، في ظل الموهبة التي يمتلكها اللاعب، وحصوله مؤخراً على العديد من العقود الاحترافية خارج الدولة.