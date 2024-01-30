الامارات | سباليتي أفضل مدرب في إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختير لوتشيانو سباليتي، المتوج مع نابولي بطلاً للدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، أفضل مدرب في الـ«سيري أ» لموسم 2022-2023.

ونال سباليتي (64 عاماً) جائزة «المقعد الذهبي» للمرة الثانية في مسيرته، بعد موسم 2004-2005 حين قاد أودينيزي لاحتلال المركز الرابع. واختار 42 مدرباً من أصل 61، سباليتي في المركز الأول، متقدماً على سيموني إنزاغي مدرب إنتر (6 أصوات)، وستيفانو بيولي مدرب ميلان (3 أصوات).