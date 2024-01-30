شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المصرى يعلن ضم صلاح محسن بعد فسخ تعاقده مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحساب الرسمي للنادي المصري عبر "فيس بوك" ضم صلاح محسن لاعب الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وكتب حساب المصري: تكتيك .. سرعات … هجوم، نسر جديد ينضم للنسور الخضُر، صلاح محسن مصراوي.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النادي المصري حصل على توقيع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف الموسم خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك تمهيداً لقيده بقائمة الفريق.

وأكد المصدر أن توقيع اللاعب على عقود انتقاله للمصري جاء بعد فسخ تعاقده مع الأهلي، لينتقل إلى الفريق البورسعيدي في صفقة انتقال حر.

وكان مسئولو النادي الأهلي، قد طالبوا صلاح محسن مهاجم الفريق، بإحضار عرض رسمي، من أجل البت فيه والموافقة عليه قبل غلق باب القيد خلال ميركاتو الشتوي الجاري.

وخرج صلاح محسن من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر تماماً، لذا تم استبعاد اللاعب من بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بالسعودية قبل أن تحرمه الإصابة من السفر مع الفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات، وبعدما تماثل للشفاء استبعده كولر من معسكر الأهلي المُقام حالياً في الإمارات لأسباب فنية.

وتحدث مسئولو الأهلي على مدار الأيام الماضية مع صلاح محسن بشأن إحضار عروض رسمية جادة للموافقة على إحداها، وإغلاق ملف بقائه في الفريق لعدم حاجة الجهاز الفني له.