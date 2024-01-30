شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: مصر ستصل كأس العالم بأى مدرب وإقالة فيتوريا واجبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن اتحاد الكرة المصري يجب أن يتخذ قرارا عاجلا بإقالة البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني، بعد وداع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16، عقب الهزيمة أمام الكونغو بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8-7.

وقال جعفر، في تصريحات لبرنامج "القاهرة أبيدجان" عبر قناة أون تايم سبورت 2: مجلس الإدارة يجب أن يجتمع بسرعة؛ لأن الرأي العام مشتعل، والقرار الذي يهدئ الجماهير هو الاستغناء عن خدمات روي فيتوريا، ليس لديه لا شخصية قوية ولا فنية، بالعكس الأداء مع كيروش كان أفضل.

وأضاف: من الذي يختار اللاعبين، ليس المدرب، أنت استغنيت عن ياسر ابراهيم وصبحي وفتوح ومهند لاشين في البداية وبعد الضغط الإعلامي قمت بضمهم، لو المدرب شخصيته قوية سيفرض رأيه.

وتابع: لو استمر فيتوريا يجب رحيل الاتحاد، كيف ستلعب في تصفيات كأس العالم، حصدنا 5 ألقاب من أصل سبعة بمدربين مصريين، ومصر ستصل كأس العالم بأي مدرب، وخسرنا مدرب مثل كيروش، كانت شخصيته قوية وكان منضبطا في الكلام.

واختتم: مصر تأهلت لدور الـ 16 بفضل نتائج الفرق الأخرى وليس بجهدنا، كيروش واجه منتخبات أقوى في البطولة الماضية ووصل للنهائي بينما النسخة الحالية لم نتمكن حتى من الفوز على غانا في أضعف حالات المنتخب الغاني.