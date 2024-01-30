شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن مودعاً الأهلي: سأحتفظ بمكانة النادي في قلبي ولنا عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، القلعة الحمراء برسالة خاصة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وذلك بعد انضمامه رسمياً إلى النادي المصري، في صفقة انتقال حر بعتقد يمتد لـ 3 مواسم عقب فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي.

وكتب صلاح محسن: الحمدلله على أصغر النعم والحمدلله على أكبر النعم والحمدلله على كل النعم والحمدلله دائما وأبدا لا أعلم من أين أبدأ، على مدى السنوات الـ 6 الماضية كان النادي الأهلي الجزء الأكبر من حياتي، انضممت كصبي يبلغ من العمر 19 عاماً وسأغادر كرجل.

أضاف: لا أستطيع أن أشكر هذا النادي بما فيه الكفاية على كل ما فعله من أجلي من الفرص والخبرات والاحتكاكات، لقد كان ذلك جزءًا من النادي الأهلي مما كان تطورا كبيرا لي كإنسان، ولاعب يشرفني أني كنت فرداً من أفراد هذه المنظومة، وأن أمثل كرة قدم بهذا الحجم والقدر.

واصل: أود أن أشكر جميع اللاعبين والمديرين والرؤساء والجمهور، والموظفين الذين لعبوا دوراً كبيراً في وقتي وحياتي بالنادي، سأحتفظ دائماً بمكانة النادي الأهلي العظيم وجمهوره العريق في قلبي، ولن أنسى أبداً تأثير قيم النادي على حياتي وشخصيتي، وأتمنى لهم كل التوفيق في الفترة القادمة ولنا عودة بإذن الله.

واختتم: أعلن انضمامي إلى النسور، النادي المصري البورسعيدي، بطموح جديد وأحلام وأهداف جديدة تتناسب مع طموح وأهداف النادي المصري وجمهوره ونسأل من الله التوفيق في الفترة القادمة.. شكراً.



