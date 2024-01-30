جيرونا يهدد مشاركة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

فجرت تقارير صحفية مفاجأة بخصوص إمكانية عدم مشاركة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، بسبب جيرونا.

وبحسب شبكة “إسبن” العالمية، فإن مانشستر سيتي يواجه شبح الحرمان من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الشبكة، أن مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من البطولة في حال لم يحقق بطولة الدوري الإنجليزي، مقابل تتويج جيرونا بلقب الدوري الإسباني.

وأشارت الشبكة إلى أن قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تنص على عدم مشاركة ناديين، تحت ملكية واحدة في نفس البطولة.

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وأفادت بأنه في حال فاز جيرونا بلقب الليجا الإسبانية، ولم يحقق مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، فإن الفريق الإسباني سيشارك في دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

وبحسب اللوائح فإنه في حال تواجد الفريقان من نفس مجموعة الملكية في المركز الأول، سيتأهل صاخب التصنيف الأعلى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وبذلك سيكون هو مان سيتي.

والجدير بالذكر أن جيرونا ضمن الأندية الـ13 المملوكة لمجموعة سيتي لكرة القدم.