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جيرونا يهدد مشاركة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

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مانشستر سيتي - كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي - كأس العالم للأندية

فجرت تقارير صحفية مفاجأة بخصوص إمكانية عدم مشاركة مانشستر سيتي في بطولة خلال الموسم المقبل، بسبب جيرونا.

وبحسب شبكة “إسبن” العالمية، فإن مانشستر سيتي يواجه شبح الحرمان من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الشبكة، أن مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من البطولة في حال لم يحقق بطولة ، مقابل تتويج جيرونا بلقب .

وأشارت الشبكة إلى أن قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تنص على عدم مشاركة ناديين، تحت ملكية واحدة في نفس البطولة.

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وأفادت بأنه في حال فاز جيرونا بلقب الليجا الإسبانية، ولم يحقق مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، فإن الفريق الإسباني سيشارك في دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

وبحسب اللوائح فإنه في حال تواجد الفريقان من نفس مجموعة الملكية في المركز الأول، سيتأهل صاخب التصنيف الأعلى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وبذلك سيكون هو مان سيتي.

والجدير بالذكر أن جيرونا ضمن الأندية الـ13 المملوكة لمجموعة سيتي لكرة القدم.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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