شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مكاسب للزمالك من معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك العديد من المكاسب من معسكر الإمارات الذى خاضه الفريق على مرحلتين، بالمشاركة فى الدورتين الوديتين، خلال فترة توقف مسابقة الدورى، بسبب اقامة بطولة أمم أفريقيا.

الزمالك حقق مكاسب عديدة، ويأتى أبرزها التتويج ببطولة كأس دبى للتحدى الودية، والتى ستساهم فى تحفيز اللاعبين، واطمئنان الجهاز الفنى على عدد كبير من الناشئين، بالإضافة إلى رفع كفاءة اللاعبين البدنية.

التتويج ببطولة تحفز اللاعبين قبل استئناف الدورى

فاز الزمالك على أهلى جدة السعودى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي، ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة الودية، سجل ثلاثية الزمالك، محمود شيكابالا فى الدقيقة 31، ويوسف أوباما فى الدقيقة 46، وعمار ياسر فى الدقيقة 86.

فوز الزمالك بالبطولة الودية سيساهم فى رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، خاصة فى ظل غيابهم عن البطولات فى الفترة الأخيرة، بخلاف تحقيق الفوز على فريق كبير بحجم أهلى جدة السعودى، ومن قبل الرجاء المغربى.

الاطمئنان على الناشئين

ساهمت الدورتان الوديتان للزمالك فى اطمئنان الجهاز الفنى على عدد كبير من الناشئين، خاصة أن عمار ياسر ظهر بشكل مميز فى البطولة ونجح فى تسجيل هدف فى شباك أهلى جدة.

رفع كفاءة اللاعبين البدنية

كما ساهمت البطولتان الوديتان فى رفع الكفاءة البدنية للاعبى الزمالك، حيث جاءت بمثابة تجارب قوية للفريق، فى ظل الاحتكام بفرق قوية، وهو ما سيساعد على تجهيز اللاعبين للبطولات الرسمية التى يشارك بها.