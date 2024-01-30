الزمالك راحة 4 أيام بعد انتهاء معسكر الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - منح معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام، عقب انتهاء معسكر الإمارات.

وعاد فريق الزمالك مساء أمس الإثنين من الإمارات، بعد خوض بطولتين في مدينتي أبو ظبي ودبي، وحقق لقب الأخيرة.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته على ملعب النادي بميت عقبة يوم السبت المقبل، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك حقق بطولة كأس دبي للتحدي، بعد الفوز على أهلي جدة في المباراة النهائية بثلاثة أهداف نظيفة على استاد آل مكتوم.

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