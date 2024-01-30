شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يمنح الدوليين راحة قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، منح اللاعبين الدوليين راحة، بعد العودة من كوت ديفوار، عقب انتهاء مشوارهم مع المنتخب الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا.

واستقر الجهاز الفنى لبيراميدز على منح اللاعبين الدوليين راحة كافية قبل العودة للتدريبات الجماعية والاستعداد لمباريات كأس الرابطة، حيث يستعد بيراميدز لمواجهة المصرى البورسعيدى في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وضم المنتخب من بيراميدز كلا من: أحمد الشناوى - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد حمدى - مصطفى فتحى.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأحد، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.

وسجل ميشاك إيليا هدف الكونغو الديمقراطية في الدقيقة الـ37 بعد سوء تمركز من مدافعي الفراعنة، وأحرز مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة الـ45+1 من علامة الجزاء، ليصل لهدفه الرابع في بطولة أفريقيا، وقفز لوصافة ترتيب هدافي أمم أفريقيا 2023.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديمقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لصالح منتخب الفهود.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".