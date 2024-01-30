الامارات | بعد ساعات من فسخ عقده مع الأهلي.. المصري البورسعيدي يضم صلاح محسن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي المصري البورسعيدي إتمام تعاقده مع صلاح محسن مهاجم الأهلي لمدة 3 مواسم مقبلة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر المركز الإعلامي للنادي المصري، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة برئاسة كامل أبوعلي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، أتم إجراءات التعاقد مع صلاح محسن بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأضاف أن الجهاز الإداري سيقوم خلال ساعات بقيد محسن 25 عاماً الذي يشغل مركزي رأس الحربة والجناح المهاجم بقائمة الفريق الذي يستعد لخوض مباراة دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، والتي تجمعه بفريق بيراميدز بعد غد الخميس على ملعب الجيش ببرج العرب.

وكان الأهلي، حامل لقب الدوري المصري، قد أعلن فسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضي في وقت سابق من مساء أمس الإثنين.