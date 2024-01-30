موعد مباراة البحرين واليابان في كأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

يستعد المنتخب البحريني لملاقاة نظيره منتخب اليابان غداً، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، على إستاد " الثمامة" بدولة قطر.

وتمكن المنتخب البحريني من الصعود إلى هذا الدور، بعدما تمكن من احتلال جدول ترتيب المجموعة الخامسة بالبطولة برصيد 6 نقاط، فيما صعد المنتخب الياباني كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط أيضاً.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات " bein sports"، وقناة " SSC " السعودية، وقناة " Alkass"، وقناة "Abu Dhabi sports".