شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء عودته .. أرقام كيروش مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد خلال الساعات الماضية إسم البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر السابق للعودة لتدريب الفراعنة مجددا فى ظل الإتجاه لإقالة مواطنه روى فيتوريا بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكوت ديفوار بالخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية .

قاد كيروش منتخب الفراعنة في 20 مباراة فى العديد من البطولات المختلفة، حيث نجح فى تحقيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل منتخب مصر معه في مباراتين، وتلقى الخسارة فى 5 مباريات.

وسجل منتخب مصر تحت قيادة كيروش 40 هدفًا،فيما تلقت شباك الفراعنة 25 هدفًا خلال الـ20 مباراة .

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا طارئا خلال الساعات المقبلة وتحديدا عقب عودة الثلاثى جمال علام وخالد الدرندلى وحازم إمام من كوت ديفوار، لمناقشة مصير روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، عقب الإخفاق في بطولة أمم أفريقيا والخروج المبكر من دور الـ16 على يد الكونغو.

ويحق لاتحاد الكرة فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي، وبالتالي يحق لفيتوريا حال فسخ التعاقد فى الوقت الحالي بعد خروج مصر من أمم أفريقيا بكوت ديفوار تقاضي ما يقارب 600 ألف يورو.