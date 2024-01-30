شكرا لقرائتكم خبر عن الأوغندى موتيابا يصل القاهرة للانضمام لصفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة منذ قليل الأوغندى ترافيس موتيابا صانع ألعاب منتخب أوغندا، للانضمام إلى صفوف فريق الزمالك خلال الميركاتو الشتوى.

وجاء التعاقد مع موتيابا في ظل صغر سنه، حيث انضم لصفوف المنتخب الأوغندى الأول وهو في الثامنة عشر من العمر، بالإضافة إلى كونه لاعبا مهاريا .

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن انضمام اللاعب رسميا مع الصفقات الأخرى التي عقدها الفريق الابيض في ميركاتو الشتاء.

وفاز الزمالك على أهلى جدة السعودى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي، ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة الودية.

سجل ثلاثية الزمالك، محمود شيكابالا فى الدقيقة 31، ويوسف أوباما فى الدقيقة 46، وعمار ياسر فى الدقيقة 86.